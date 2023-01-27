Российская пропаганда сообщает, что мэр Вильнюса будет "охотиться" на военнообязанных украинцев

Советник мэра литовской столицы Ремигиюса Шимашюса Каролис Жукаускаса на своей странице в Facebook писал, что мэр города попал в поле зрения российской пропаганды. Российские пропагандисты сообщают будто Шимашюс будет "охотиться" на военнообязанных украинцев в Литве, пишет madeinvilnius.lt.

"Пропаганда Мордора работает споро – им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 000 евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк – якобы Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут выявлять военнообязанных украинцев.

Это ложь, выдуманная русскими (смешно, видно, что создана на российском FB) – дезертирство это плохо, но ни Вильнюс, ни Литва не заключали никакие соглашения и заключать не будут. В Украине, в отличие от россии, достаточно мужчин, которые хотят защищать свою страну. Там не хватает оружия, а воли уничтожать мордор предостаточно. Сам посол Украины прислал мэру этот фейк", – писал Жукаускас.

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