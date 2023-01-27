В Юрбаркасе горела квартира в многоквартирном доме были эвакуированы жители

26 января вечером в Юрбаркасе, на ул. С.Даряус ир С.Гирено горела квартира в многоквартирном доме. По предварительным данным, пожар начался, когда нетрезвый мужчина заснул в кровати с сигаретой.

Жители дома около 20 ч. заметили дым в подъезде и вызвали пожарных.

На место происшествия приехали 26 пожарных-спасателей. По данным пожарных, в квартире, где начался пожар, горела кровать, в которой лежал мужчина.

Пострадавшего вынесли на улицу и передали врачам. Он был в сознании. Врачи увезли его в больницу.

Из квартиры вынесли тлеющую кровать.

Других жителей попросили покинуть помещения, пока пожарные-спасатели проветривали их.

Пожарные-спасатели напоминают, что курение в кровати крайне опасно.

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