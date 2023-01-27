В прошлом году жители Литвы вернули рекордное количество тары – более 672 млн единиц

В прошлом году жители Литвы собрали и вернули рекордное количество депозитных упаковок от напитков – более 672 млн единиц. В среднем на одного жителя страны приходилось около 240 возвращенных упаковок, говорится в пресс-релизе.

По данным некоммерческой организации ОУ Užstato sistemos administratorius (USAD), курирующей депозитную систему в Литве, больше всего возвращают пустых упаковок из ПЭТ пластика – 345,4 млн. Также жители вернули 281,7 млн. тары из алюминия и 563 тыс. стальных банок, 44,3 млн. стеклянных бутылок. Общее количество возвращенных депозитных упаковок в прошлом году было на 16,6 млн. (или на 2,5 проц.) больше, чем в 2021 году.

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"В пункты сбора тары жители доставили более 92 проц. упаковок, выпущенных на рынок в течение года. Люди были особенно активны в теплое время года, когда продажи напитков бывают самыми высокими", - сказал глава USAD Гинтарас Варнас.

По словам Г. Варнаса, стабильные достижения показывают, что депозитная система уже семь лет эффективно работает в стране и помогает обществу двигаться к экономике замкнутого цикла и устойчивости. Всего за 7 лет с начала действия залоговой системы в стране было возвращено более 4 млрд. депозитных упаковок. Это 400 млн. евро, которые были возвращены жителям Литвы, активно участвовавшим в системе и возвращавшим депозитную тару.

По данным USAD, наибольшее количество депозитных упаковок было собрано в крупных городах страны. В Вильнюсе было собрано более 145 млн., в Каунасе – 83 млн., в Клайпеде – 41,5 млн. упаковок.

С другой стороны, жители и гости небольших муниципалитетов также внесли значительный вклад. Например, в Утенском районном самоуправлении было возвращено почти 10 млн. упаковок, в Палангском городском самоуправлении – почти 8 млн., в Тракайском районе – 6,3 млн., в Молетском районе – 4,7 млн., в Друскининкай – 5,8 млн.

Общий вес упаковочных отходов, поступивших в центр USAD в Вильнюсе в 2022 году, составил 27,3 тыс. тонн. Всего было собрано более 11,5 тыс. тонн ПЭТ-пластика, более 11,1 тыс. тонн одноразовой стеклянной тары, 4,6 тыс. тонн алюминия, говорится в сообщении.

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