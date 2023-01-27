Читатель заметил странную картину: никогда прежде такого не видел

Читатель портала Миндаугас поделился необычной фотографией. На молодых березках на высоте выше метра висели две сухие лягушки. Как они там оказались, мужчина не знал.

"В ноябре на своем участке я заметил необычную картину. Может натуралисты могут это объяснить? Фото сделано 9 ноября, в Вильнюсском районе. Эти березы посажены в 2022 году. Я их постоянно осматриваю. В сентябре ничего подобного не было. Сейчас на высоте 1,20 м висят сушеные лягушки. Одна как будто вросла в ствол. Фотографии второй нет, но ока словно вросла в сук, на его конце", – писал Миндаугас.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что это работа птицы.

"Есть такая красивая птица сорокопут. Она охотится на мышей, лягушек, ящериц, кузнечиков. Сорокопуты ловят их и насаживают на ветки, сучья или колючки, например, на боярышнике. Так сорокопуты запасают добычу", – сказал специалист.

Он заметил, что сорокопут мог забыть о своей "кладовке", в которой оставил лягушек.

"Вот лягушка и осталась на стволе", – сказал Пашкявичюс.

Plėšrioji medšarkė / M. Szczepanek nuotr. Foto: Wikipedia.org

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