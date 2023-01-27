Вице-министр: среди литовской диаспоры бытует много мифов, из-за чего они не хотят возвращаться в Литву

Заместитель министра иностранных дел Эгидиюс Мейлунас утверждает, что одной из самых больших проблем, желая побудить литовских эмигрантов к возвращению в Литву – это мифы о Литве, существующие среди различных групп диаспоры. По его словам, эмигранты часто думают, что в Литве плохие условия труда и низкий уровень жизни.

"На самом деле среди диаспоры бытует много мифов. Люди, которые уехали десять или пятнадцать лет назад. Хотя кажется, что в наши дни получить информацию легко, иногда сталкиваешься с ситуацией, когда люди думают, что в Литве по-прежнему низкий уровень жизни, трудно найти работу, сложно получить хорошую зарплату. Я считаю, что распространение этой информации чрезвычайно важно", - прокомментировал Э. Мейлунас в ходе состоявшейся в четверг в Сейме дискуссии "Привлечение литовской диаспоры на рынок труда Литвы".

Egidijus Meilūnas Foto: ELTA / Marius Morkevičius

По словам вице-министра, для борьбы с такой дезинформацией, по его словам, необходима информационная система, которая предоставляла бы желающим вернуться эмигрантам данные о рынке труда.

"Я думаю, что целью нашего ближайшего будущего было бы создание единой системы, где каждый представитель диаспоры, желающий вернуться и работать в Литве или для Литвы, мог бы получить информацию о таких возможностях трудоустроиться и работать в Литве", - пояснил Э. Мейлунас.

В целях возвращения проживающей заграницей молодежи из литовской диаспоры, по его словам, также планируется поощрять и поддерживать учебу и стажировки этой группы.

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