Дорожные службы предупреждают: на большей части территории страны – гололедица, снег и слякоть

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает, что главные дороги Литвы в основном мокрые, но местами – на северо-западе, юго-востоке и юге Литвы – они ухабистые и покрыты мокрым снегом.

Основные и наиболее интенсивные районные дороги почти по всей стране ухабистые, местами, особенно на северо-западе, юго-востоке и юге Литвы, покрыты слоем мокрого или утрамбованного снега. В юго-западной, западной, северной и северо-восточной Литве местами гололедица.

Районные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей стране ухабистые, скользкие, во многих местах покрыты слоем мокрого, утрамбованного, рыхлого снега.

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На дорогах работает дорожная техника, но дорожная служба просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную скорость, а не максимально допустимую, и соблюдать безопасную дистанцию ​​большую, чем обычно.

На большей части территории страны снег, слякоть, и только в западной Литве и Шяуляйском округе без осадков. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

По данным Гидрометеорологической службы, днем на юго-востоке страны будут преобладать осадки и небольшой снег. Местами гололедица. Максимальная температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

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