Профессор: популярность пропаганды в России падает

После того, как канцлер Германии подтвердил поставку Украине боевых танков Leopard 2, а также дал разрешение другим странам на передачу танков Украине, в России поднялась волна пропаганды.

По словам профессора Университета Витаутаса Великого Гинтаутаса Мажейкиса, теперь врагом России стала не только Украина, но и все страны НАТО и ЕС. По мнению профессора, это также дало России возможность поднять свои рейтинги в стране, так как в последнее время популярность пропаганды в стране стала падать.

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"Врагом теперь стал весь НАТО, ЕС, а не только Украина. Даже великий глобальный мир в любом случае будет обвиняться в каких-то событиях, никогда не рассматриваются ни технические, ни технологические детали", – сказал радиостанции LRT radijas профессор Г. Мажейкис.

По его словам, целью информационной шумихи в России является усиление напряженности в отношениях с ЕС и США.

Marina Ovsianikova Foto: Imago / Scanpix

"Конечно, эта шумиха — лишь предлог для того, чтобы снова можно было угрожать, возможно, собственными грязными ядерными акциями на атомных электростанциях или вновь грозить применением тактического ядерного оружия. В любом случае цель России — еще большее обострение, то есть рост напряженности в отношениях с ЕС и США", — подчеркнул профессор.

По словам Г. Мажейкиса, популярность распространяемой в России пропаганды в последнее время падает, поэтому различные фейковые сообщения о том, что танки Leopard 2 могут превратиться в "грязную атомную бомбу" – это попытка повысить свои рейтинги.

"А поскольку популярность пропаганды в России в последнее время начала падать, о чем свидетельствуют различные исследования их СМИ, то в данном случае есть прекрасная возможность поднять свои рейтинги", — подчеркнул профессор.

По мнению Г. Мажейкиса, эта распространяемая Россией пропаганда не должна распространяться на Литву.

"Ну, я не думаю, что она будет распространяться очень сильно, учитывая, что во время этой войны, в отличие от пандемии COVID-19, мы не видим такой значительной корреляции, чтобы, например, в случае появления какого-то сообщения в России, оно обязательно каким-то переиначенным образом попадет в Литву", – подчеркнул профессор.

По его словам, как показывают исследования, в Литве небольшой процент людей, поддерживающих Россию, всего 2-3 проц., поэтому новой дезинформационной волны в Литве ожидать не стоит.

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