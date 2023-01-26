Вице-министр: правовая база ЕС в вопросе инструментализации миграции требовалась еще вчера

На неформальной встрече министров внутренних дел Европейского союза (ЕС) в Швеции, приступившей к председательству в Совете ЕС с начала года, большое внимание было уделено поиску мер, которые помогли бы более эффективно возвращать мигрантов в страны происхождения.

Показатель добровольного возвращения в Литве является одним из лучших в ЕС, говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел (МВД). С начала кризиса нелегальной миграции в 2021 году в страны происхождения Литва на добровольной основе вернула каждого четвертого иностранца, то есть более 1000 человек.

Во встрече участвовал и вице-министр внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

По словам вице-министра, для обеспечения успешной практики возвращения, в первую очередь требуется надлежащее правовое регулирование ЕС, во-вторых, необходимо использовать все доступные средства и рычаги, чтобы побудить третьи страны принять своих возвращаемых граждан.

"ЕС должен занять твердую общую позицию по этому вопросу – поддержка и содействие третьим странам в различных областях политики должны напрямую зависеть от их сотрудничества в реадмиссии. Наконец, для улучшения показателей возвращения нужны эффективные меры – стимулы и ограничения – и в отношении самих мигрантов", – сказал А. Абрамавичюс.

В Стокгольме вице-министр также подчеркнул необходимость продолжения усилий на уровне ЕС по адаптации правовой базы ЕС к сегодняшним миграционным вызовам.

"Правовая база ЕС, отмечающая вызовам, возникающим в результате инструментализации миграции, используемой против всего ЕС и отдельных государств-членов, требовалась еще вчера. Мы надеемся, что председательствующая Швеция продолжит свои усилия для достижения консенсуса по регламенту инструментализации, а также в переговорах с Европейским парламентом по поправкам к Шенгенскому кодексу о границах. Нашим приоритетом является сохранение элементов, согласованных в Совете – определение инструментализации, ссылка на стационарную инфраструктуру, создание общих стандартов мониторинга внешних границ ЕС", - сказал вице-министр А. Абрамавичюс.

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