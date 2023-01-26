Еврокомиссар о ситуации с Бартошявичюсом: главное, что в этом случае восторжествовала справедливость

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, реагируя на начатое прокуратурой досудебное расследование, в котором фигурирует отказавшийся от мандата члена Сейма Кристийонас Бартошявичюс, критикует позицию некоторых литовских политиков, что начатые процессы завершаться ничем. По его словам, самое главное в этой ситуации – добиться того, чтобы справедливость восторжествовала, а возможно пострадавшие чувствовали себя защищенными.

"Общественность воспринимает Сейм как единое, хотя нельзя на самом деле знать и следить за тем, что делает каждый член Сейма в нерабочее время. Так что я думаю, что главное здесь – это закон и чтобы справедливость в данном случае восторжествовала, самый важный акцент – максимальная защита жертв, а также последующие судебные процессы", – Elta сказал В. Синкявичюс.

Член Еврокомиссии критикует некоторых литовских политиков, которые выразили мнение, что начатое расследование возможного сексуального насилия, скорее всего, закончится ничем.

"И неважно, кто подозреваемый, кем бы он ни был, главное для нас – обеспечить, чтобы, когда говорят жертвы, они в нашем государстве действительно чувствовали себя защищенными, а не так, как говорили, что процессы могут закончиться ничем", - добавил он.

ELTA напоминает, что во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение аннулировать полномочия члена Сейма К. Бартошявичюса и предоставила мандат парламентария консерватору, бывшему вице-министру охраны края Вилюсу Семешке. Такое решение члены ЦИК приняли единогласно. Об отказе от мандата парламентария политик объявил в понедельник, утверждая, что такое решение принял по личными причинам.

Вскоре после того, как парламентарий сообщил об уходе из активной политической жизни, генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к председателю Сейма Виктории Чмилите-Нильсен по вопросу лишения К. Бартошявичюса правовой неприкосновенности. Прокурор информировала главу Сейма о начатом досудебном расследовании в связи с возможным сексуальным насилием в отношении несовершеннолетнего, в этом расследовании фигурирует и отказавшийся от мандата члена Сейма К. Бартошявичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!