"Пока, Висвалдас": журналист Тапинас объявляет кампанию против каунасского мэра

Общественный деятель, основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас объявляет кампанию "Пока, Висвалдас" (Viso, Visvaldai), в время которой он будет призывать жителей не голосовать за нынешнего каунасского мэра Висвалдаса Матийошайтиса, фигурировавшего во многих скандальных историях и баллотирующегося на очередной срок. В ходе кампании, по словам Тапинаса, планируется приглашать Матийошайтиса участвовать в дискуссиях, освещать его позицию в местных газетах и ​​статьях, а также призывать всех обязательно прийти на выборы и проголосовать за любого кандидата, кроме Матийошайтиса.

"Как говорится, выборы мэров городов — это дело самих горожан. По сути да, можно избрать немного с судимостью, а можно – немного со странностью. Можно выбрать слегка коррумпированного или того, кто притащит в муниципалитет своих детей и спутниц жизни. И в порядке – ведь это горожанам с ним жить. Но в этом году есть одно исключение – Каунас может избрать человека, который помогает врагу действовать против Украины и тем самым – против Литовского государства. Который даже не собирается сворачивать свой бизнес в России, гребет кровавые барыши и, платя налоги рашистам, поддерживает армию оккупантов... Я отказываюсь верить, что Каунас без боя падет к ногам кровавого царя", – написал Тапинас в Facebook.

"Но еще до начала кампании против Томашевского все говорили — ничего не выйдет, а мы тогда сказали: "давайте посмотрим в ночь выборов". И мы были правы. Мы победили. Сообща. И в этот раз узнаем только сделав. Вместе с вами. Кампанию, девиз которой "Пока, Висвальдас". Пусть тебе будет неловко, когда твое кумовство, коррупционные связи, кровавые рубли, заработанные на глумлении над Украиной, будут опубликованы и оглашены на всевозможных каналах", – не жалел критики Матийошайтису Тапинас.

"Пока, Висвалдас? Кто знает, как эти слова прозвучат после выборов благодаря всем вам. Потому что не узнаешь, пока не попытаешься. И пожалеешь, что не попытался", — сказал он.

Тапинас также подчеркнул, что Laisvės TV открыла специальный счет для поддержки публикаций, рекламы и других вопросов, связанных с объявленной кампанией.

ELTA напоминает, что последние полгода Матийошайтис подвергается резкой критике из-за того, что после военного вторжения Москвы в Украину Vičiūnai Group не спешила сворачивать свою деятельность в России. Ранее мэр Каунаса и его сын Шарунас Матийошайтис, управляющий компанией, утверждали, что сложно предсказать, сколько времени потребуется для того, чтобы продать бизнес в России.

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