Вице-министр: уровень занятости в Литве – самый высокий за последние 24 года

Замминистра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас рад, за последние три года число возвращающихся в Литву граждан превышает число покидающих страну. Также, по его словам, на сегодняшний день в Литве – самый высокий уровень занятости за последние 24 года и ситуация, несмотря на негативные обстоятельства за пределами страны, неплохая.

"3 года подряд граждан в Литву возвращается больше, чем уезжает. Это – очень хорошая новость, и в целом в этом году численность населения выросла – прибыло много украинцев, они интегрировались в рынок труда. Уровень занятости, имеющий большое значение (потому что чем больше трудящихся, чем больше заработки, тем больше все мы имеем), – самый высокий за 24 года. Он на вершине – с тех пор, как его расчетом занимается Департамент статистики, с 1998 года", – сказал В. Шилинскас во время дискуссии "Привлечение литовской диаспоры на рынок труда Литвы", состоявшейся в Сейме в четверг.

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Однако он также отметил, что нынешние зарплаты в Литве все еще невысокие, что становится вызовом для людей, задумывающихся о жизни в стране.

"Зарплаты, если брать средние показатели, в Литве по-прежнему невысокие. В 2020 году своей стоимостью трудочаса мы опережали только Румынию, Болгарию и Венгрию. В 2021 году у нас был самый быстрый рост расходов на заработную плату в Европейском союзе, в процентном соотношении, и мы даже обогнали латышей и хорватов. 6 место с конца – "ни хорошо, ни плохо", – сказал вице-министр.

Он уверяет, что в стране возникают и другие проблемы – из-за низких инвестиций как в производственное оборудование, так и в самих людей.

"Второй удручающий факт — инвестиции в самих людей. ОЭСР провело исследование, которое показало, что по количеству часов, выделяемых на обучение на работе, мы – последние", — добавил он.

ELTA напоминает, что в декабре прошлого года на литовском рынке труда был зафиксирован рост числа официальных безработных и снижение количества предлагаемых вакансий. По данным Службы занятости, меньше людей трудоустроилось, начало деятельность по свидетельству о предпринимательстве или приняло участие в мероприятиях по поддержке занятости. В декабре также сократилось и число новых клиентов, обратившихся в Службу (на 5,7 проц. или на 1,4 тыс. меньше, чем в ноябре), говорится в пресс-релизе.

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