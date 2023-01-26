Дискуссия: Как война в Украине изменила отношение к русским в Литве? Начало трансляции в 18:30

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Неправительственная организация Diversity Development Group и отдел этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук в сентябре 2022 года провели исследование, которое показало, что в Литве растет враждебность по отношению к русским. 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.