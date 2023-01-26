На Балтийской фондовой бирже впервые за 3 года зафиксировано сокращение объемов инвестиций

В прошлом году впервые за три года Балтийские фондовые биржи фиксировали снижение инвестиционной активности. В течение 2022 года оборот торгов акциями Nasdaq Baltic сократился примерно на 30 проц. – с 917 млн евро в 2021 г. до 643 млн евро в прошлом году, сообщается в пресс-релизе Swedbank.

Спад активности был зафиксирован на всех трех Балтийских фондовых биржах. Тем не менее две из них – Таллиннская и Вильнюсская фондовые биржи – в прошлом году вышли на второй по величине уровень оборота за последние 14 лет. В то время оборот Рижской фондовой биржи, сократившийся на 60 проц., в общих торгах акциями Nasdaq Baltic упал еще сильнее и составил всего лишь 2 проц.

"Таллинну удалось сохранить за собой звание самой активной Балтийской фондовой биржи – его доля в общем обороте стран Балтии даже возросла с 56 проц. до 61 проц. Оборот Вильнюсской фондовой биржи в прошлом году сократился более чем на треть, а ее доля среди трех Балтийских фондовых бирж сократилась до 37 проц.", — сказал руководитель проектов Инвестиционно-банковского подразделения Swedbank Витаутас Лапе.

Пятерка лидеров не изменилась

По словам эксперта, в 2022 г. пятерка самых активных акций в странах Балтии осталась такой же, как и в предыдущие годы, изменились лишь их позиции в пятерке.

Дебютировавшая в октябре 2021 года компания Enefit Green сгенерировала оборот в размере 115 млн евро и стала новым лидером пятерки. Лидер предыдущих лет Ignitis grupė опустилась на четвертое место – за последний год оборот торгов ее акциями сократился наполовину – до 78 млн евро.

"Остальные три наиболее ликвидные позиции по-прежнему занимали банки, что в очередной раз доказывает сохраняющийся интерес местных инвесторов к этому сектору. Šiaulių bankas с оборотом в 102 млн евро сохранил позицию второй наиболее торгуемой компании. Эстонский LHV с оборотом в 82 млн в евро остался на третьем месте, а Coop Pank, оборот которого сократился на две трети – до 32 млн евро – опустился на пятое место", – говорит В. Лапе.

Эстонские компании и впредь будут доминировать

Как отмечает эксперт, похоже, что у нынешних наиболее ликвидных акций не появится новых конкурентов и в 2023 году и они продолжат привлекать основное внимание инвесторов. Среди наиболее активно торгуемых акций и впредь должны остаться банки и энергетические компании со значительным количеством свободных акций.

Есть мнение, что за пятеркой лидеров последуют другие компании Таллиннской фондовой биржи с более высокой капитализацией: Port of Tallinn, Tallink и Tallinna Kaubamaja. В целом, большую часть наиболее активно торгуемых акций стран Балтии по-прежнему должны составить эстонские компании. Помимо Šiaulių bankas и Ignitis grupė, затесаться между ними могут еще несколько литовских компаний, таких как Apranga, Linas Agro, Telia Lietuva.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!