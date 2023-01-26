В Сейме - поправка, обязующая мобильных операторов накапливать данные о владельцах предоплаченных SIM-карт

В четверг в Сейме зарегистрирован проект поправок к закону "Об электронных коммуникациях", в котором предлагается обязать операторов мобильной связи накапливать данные о владельцах предоплаченных SIM-карт.

Данные поправки к закону в парламенте зарегистрировал консерватор Миндаугас Скритульскас.

В законопроекте парламентарий предлагает обязать операторов мобильной связи накапливать данные, связанные с предоплаченными услугами мобильной голосовой связи. Под такими данными подразумевается: номер телефона, номер (ICCID) идентификационного электронного модуля абонента (SIM), международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента) (IMSI), имя и фамилия (наименование) абонента, личный код или код предприятия и адрес, а также серия и номер документа, удостоверяющего личность абонента, за исключением случаев, когда личность устанавливается ​​дистанционно.

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"Накопление и хранение таких данных поможет компетентным государственным органам эффективнее расследовать преступления или их предотвращать", — говорится в пресс-релизе М. Скритульскаса.

По словам парламентария, преступники обычно пользуются Labas, Pildyk, Ežys или другими предоплаченными SIM-картами, которые можно приобрести анонимно, и такая ситуация, по словам М. Скритульскаса, значительно усложняет и тормозит работу криминальной разведки, досудебные расследования, потому что тратится время на установление личности владельцев таких карт, а накопленные данные теряют свою актуальность.

"Нередко такими SIM-картами пользуются телефонные мошенники, жертвами которых становятся очень пожилые люди, у которых разными способами выманиваются внушительные суммы денег. Ни для кого не секрет — такие карты используются в тюрьмах или при совершении других преступлений", — говорит консерватор.

Парламентарий обратил внимание на то, что в настоящее время операторы связи обязаны накапливать персональные данные абонентов, заключающих долгосрочные договоры оказания услуг связи, и при наличии законного основания раскрывать их правоохранительным органам, однако почему-то на владельцев предоплаченных SIM-карт такие требования не распространяются.

"Это нельзя оправдать дополнительными расходами операторов связи: такие расходы оказались бы совершенно незначительны по сравнению с тем ущербом, который наносится обществу при наличии очень благоприятной для некоторых граждан среды для совершения преступлений с использованием средств связи. Несомненно, накопление таких данных повысит показатели раскрываемости преступлений, их превенцию и, в итоге, это позволит правоохранительным органам экономить время и сократить финансовые затраты", — отмечает М. Скритульскас.

Инициатор законопроекта М. Скритульскас подчеркивает, что другие страны также накапливают данные о владельцах таких SIM-карт, а недавно это начала делать и соседняя Польша.

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