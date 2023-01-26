Коронавирус в Литве: 278 новых случаев, скончались 2 человека

За прошлые сутки в Литве выявлено 278 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 80 человек, скончались 2 человека в возрастной группе 70-79 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9535 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 295 376. Сейчас болеют 4752 человека, в больницах заняты 102 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек. За последние сутки в стационар переведено 19 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 117,7.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 237.

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