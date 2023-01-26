На здании в Брюсселе – обращение к Синкявичюсу: не разочаровывай

В самом сердце Евросоюза (ЕС) – в Брюсселе на здании появилось обращение к еврокомиссару из Литвы Виргиниюсу Синкявичюсу. Слова "Синкявичюс, перестань разочаровывать" появились по инициативе активистов организации Greenpeace, которые утверждают, что обещания Синкявичюса и главы ЕК Урсулы фон Ляйен охранять океаны были пустым звуком.

"Это визитная карточка Greenpeace – обратить внимание", – сказал LNK Синкявичюс.

Надпись "ты чемпион океанов или плохиш" на здании, в котором находятся офисы Совета ЕС и ЕК, появилась 23 января вечером.

"Они сказали, что эта акция пройдет во всем мире. Одновременно они сделали это и в США, осветив один из нью-йоркских небоскребов, и в Брюсселе. Я надеюсь, что и другим странам окажут внимание", – сказал Синкявичюс.

Синкявичюса на пост еврокомиссара делегировал сейчас уже экс-премьер Саулюс Сквернялис.Синкявичюса связывают и с новой партией Сквернялиса демократическим союзом "Во имя Литвы", хотя он не является его членом.

Сквернялис вступился за Синкявичюса.

"Есть страны, которые не входят в ЕС, они придерживаются иного мнения, у них есть интересы, связанные с рыболовством в океанах, определенные экономические интересы. Я думаю, это подчеркивает обращенное внимание. Не для каждого еврокомиссара такие перформансы готовят", – сказал политик.

Сейчас подобные протесты стали проявляться чаще. Это и уничтожение художественных ценностей и остановка транспорта в разных странах Европы. Все это происходит потому, что в феврале ЕК будет обсуждать вопросы в сфере охраны природы.

"ЕК может сыграть важную роль в обеспечении договора по мировым океанам с надежными предложениями в связи со справедливой их охраной и честным разделением приносящей ими пользы. Виргиниюс Синкявичюс, просим на самом деле охранять океаны", – писала в твиттере представитель Greenpeace Лаура Меллер.

Поэтому новый протест активистов, по словам еврокомиссара, - всего лишь попытка усилить давление на политиков. Поскольку в феврале на встрече в ООН по мировым океанам надо получить поддержку всех стран.

"Это был бы инструмент, который отвечал бы сегодняшним потребностям и вызовам в сфере охраны природы", – сказал LNK директор Литовского фонда природы Эдмундас Греймас. Но достаточно ли этого, неясно.

"Самая большая проблема, что это соглашение блокируют Россия и Китай. И изменить их мнение сложно. Россия по сути старается блокировать почти все, что инициирует Западная Европа, ЕС. Ну, а у Китая есть экономический интерес", – сказал Синкявичюс.

Литовская природоохрана не удивлена активизацией представителей Greenpeace. Что касается загрязнения океанов, то ситуация в мире критическая.

"Исчезают коралловые рифы, окисляется вода в океанах, интенсивно отлавливают рыбу", – сказал Греймас.

В 2020 г. одно из самых влиятельных изданий в Брюсселе - Politico - назвало Синкявичюса одним из лучших еврокомиссаров.

Greenpeace žinutė Virginijui Sinkevičiui ir visai Europos Komisijai Briuselyje. Foto: Scanpix / Reuters

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