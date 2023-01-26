Президент ассоциации турбизнеса: туристический сектор Литвы страдает по геополитическим причинам

Сектор въездного туризма, сильно пострадавший от пандемии коронавируса и геополитических факторов, все еще сложно восстанавливается, говорит председатель палаты Национальной ассоциации туристического бизнеса Жидре Гавелене. По ее словам, хотя по данным Департамента статистики, в прошлом году видимый поток путешественников достигал почти 70 проц. уровня 2019 года, фактические цифры составляют менее 30 проц.

"Хотя иногда приводятся цифры, что Литва немного восстановилась и въездной туризм равен 68 проц. по сравнению с 2019 г., но туроператоры говорят, что реальное изменение, дай Бог, достигает 30-процентного рубежа. По данным Департамента статистики, большая часть прибывших – из США, Украины и России. Но наибольший прирост "туристов" из США пришелся на дислоцированных солдат НАТО и обслуживающие их команды. Точно так же, большая часть россиян и украинцев прибыли по геополитическим причинам", - на пресс-конференции в среду сказала Ж. Гавелене.

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Президент ассоциации туристического бизнеса добавила, что ожидалось, что лето 2022 года станет периодом восстановления туристического бизнеса, но вторжение России в Украину привело к тому, что регион стран Балтии стал непривлекательным для туристов. Поэтому, по ее словам, средства, полученные в прошлом году, составили лишь треть дохода 2019 года.

"Туроператоры очень надеялись на это лето, третье лето после начала пандемии, что им удастся хоть немного восстановиться. Но наш регион с точки зрения въездного туризма пострадал из-за войны. Доход снизился очень сильно и составляет до 30 проц. от того, что было в 2019 году. Плюс никакой помощи для организаторов зарубежных поездок", - прокомментировала она.

Ж. Гавелене также утверждает, что до пандемии и войны индустрия въездного туризма Литвы была ориентирована на русскоязычные рынки, и многие туристы были из России и Украины. Поэтому, по ее словам, переориентация на другие потоки въездных туристов затруднена и требует государственной поддержки.

"Более 50 проц. туристов в Литве в 2019 и 2020 годах были с русскоязычных рынков. Естественно, что турпродукт и все было ориентировано на русскоязычного туриста. Как персонал в туристических агентствах, так и персонал в гостиницах и санаториях. Такое изменение и переориентацию будет очень трудно осуществить. И здесь потребуется государственная поддержка", - пояснила она.

Наконец, председатель палаты Национальной ассоциации туристического бизнеса отметила, что, хотя бюджет и экономика Литвы не зависят от туристического сектора, до 2019 году почти 5 проц. государственного бюджета составляли доходы от туристического сектора. Поэтому, по ее мнению, важно, чтобы государство помогло восстановлению этого сектора.

"Если взять 27 европейских стран, то по количеству въезжающих туристов мы в конце списка. Мы можем радоваться тому, что не сильно зависели от туризма. Но 5 процентов в государственный бюджет – это немало", - сказала Ж. Гавелене.

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