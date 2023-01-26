Синоптики предупреждают: ожидаются опасные осадки

В четверг днем с запада приблизится холодный атмосферный фронт. Небо будет пасмурным, прояснений ожидается немного.

На большей части территории Литвы ожидаются осадки, на юго-востоке - снег, а на северо-западе смешанные осадки. Местами, в основном на юге, прогнозируют ледяной дождь и гололед. Днем будет 0-1 градуса тепла, у моря будет немного теплее.

В пятницу ночью осадки ожидаются во многих районах, будет идти мокрый снег и снег, у моря – дождь. Местами условия осложнит гололед, возможен ледяной дождь. Ночью будет 0-3 градуса мороза, у моря выше нуля.

В пятницу днем ожидаются небольшие осадки на юго-востоке страны, в основном снег, в других районах без осадков. Местами сохранится опасность ледяного дождя и гололеда. Днем будет 0-3 градуса тепла, только местами чуть ниже нуля.

В субботу зона высокого давления принесет холодную и сухую погоду.

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