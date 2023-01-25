Произведения светового искусства будут выставлены на площадях, в скверах и на улицах столицы. Сориентироваться в художественной галерее под открытым небом посетителям поможет приложение Šviesų festivalis. Его можно загрузить или обновить в App Store и Google Play.
Вильнюсский фестиваль света проходит с 25 по 28 января на различных площадках исторического центра столицы.
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