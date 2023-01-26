На просьбу порекомендовать репетитора по русскому последовали оскорбительные сообщения министерство предложит русистам переквалифицироваться

Инфлюэнсер Лайма Повилайтите (Камтаута Брашке) была потрясена, когда в ответ на просьбу порекомендовать репетитора по русскому языку в Instagram посыпались оскорбительные сообщения. Вместо помощи она услышала оскорбления и осуждение. Было сказано, что во время войны в Украине непростительно изучать русский язык.

"Я искала репетитора для дочери, но вместо помощи последовала лавина оскорблений. Мне стали писать, что русский язык - это гадость, что его нельзя учить, что его учат только деградировавшие люди, что надо сжечь учителей, которые учат этому языку и т.д. Обычно я не получаю такие сообщения, я пишу позитивные заметки, учу людей радоваться жизни, а не осуждать за то, чего они не делали", – сказала Повилайтите.

Она обратилась за помощью к своим подписчикам, поскольку не смогла найти учителя по другим каналам. "Оказывается, учителей русского нет даже в известных компаниях, предлагающих услуги репетиторов, да и не планируют иметь их в штате. Мне сказали, что это непопулярно", – сказала Повилайтите.

Она получила 200 злобных комментариев и была удивлена тому, что людей возмущает предмет, который преподают в школах Литвы. "Моя дочь учит русский язык в школе как второй иностранный, ей он нелегко дается. Поскольку у нее есть русскоязычные подруги, ей любопытно знать, о чем они говорят, она хотела бы выучить этот язык, знать его лучше, – объяснила женщина. – В любом случае у нас в стране учат русскому языку, его в школе учит и моя дочь. Что мне сейчас, сказать дочери, чтобы шла к учителю и сказала, что русский плохой и она его изучать не будет? Это глупость".

"Мне написали несколько девушек, чьи мамы преподают русский язык. Они сказали, что с ними в школе ведут себя некрасиво, но они не знаю, как им быть, – ведь это их профессия, как им дальше жить в такой ситуации? Писали и о других случаях дискриминации русскоязычных. Я прочитала и подумала, что люди, видимо, сошли с ума. Кстати, почему мы забыли, что немецкий - язык Гитлера, как мне написала одна подписчица. Может, и на нем не будем говорить?" – писала Повилайтите.

"Мне кажется странным, что язык отождествляют с ситуацией. Подумайте, нож хороший или плохой? Если им зарезать человека - станет плохим, если отрезать ломоть хлеба – хорошим? – lпровела параллель Повилайтите. – А мы говорим о языке – это средство коммуникации, мы можем говорить на нем и с теми, кто ведет войну, пытаться изменить ситуацию. Мы можем помочь и тем, кто спасся. Не надо забывать о приехавших к нам украинцах, которые тоже говорят по-русски. Например, их устраивают на работу в магазин, там они говорят по-русски, люди, владеющие русским, могут с ними договориться. Всякий раз, когда идешь по улице и слышишь русскую речь, подумай – может, этот человек спасся от войны и нуждается в помощи, а ты злишься, поливаешь его грязью. Так на чьей ты тогда стороне?"

Популярность снижается, учителям предложат переквалифицироваться

По данным Министерства науки, образования и спорта Литвы, в Литве самый популярный иностранный язык - английский, его изучают 96% учеников.

Русский остается самым популярным вторым иностранным языком. Представители министерства отмечают, что несмотря на то, что никакого давления после начала войны не было, русский стал терять свою популярность как второй иностранный язык.

По сравнению с данными за 2021 год, его как второй иностранный выбрало на 10% учеников меньше. В этом году чаще выбирали второй иностранный - немецкий – 21,5% (в прошлом – 15,2%). Французский выбрали 8% (в прошлом – 7%).

Представители министерства сказали, что ситуация меняется, родители хотят, чтобы их дети изучали языки ЕС. Министерство прилагает усилия для того, чтобы у учеников была возможность выбирать из языков ЕС.

Представители министерства призывают русистов переквалифицироваться: "Важно позаботиться о том, чтобы у русистов была возможность преподавать другой предмет. Мы создадим возможность постепенной смене квалификации в течение нескольких лет. Переквалификацию оплатит государство".

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