"Левада-центр": россияне считают страны Балтии опасными для РФ

Жители России оценивают двусторонние отношения своей страны с Латвией, Литвой и Эстонией как негативные, а также считают, что от стран Балтии исходит существенная угроза. Об этом сообщает ERR со ссылкой на исследование "Левада-центра", проведенное по заказу МИД Эстонии.

В ходе опроса, проведенного осенью 2022 года, респондентов просили оценить отношения с соседними европейскими странами по шкале от 1 от 16, где 16 — самая негативная оценка. Отношениям РФ с Эстонией опрошенные ставили в среднем 11 баллов, с Латвией, Литвой и Польшей — 12-13 баллов. Оценки отличались на один-два пункта в большую или меньшую сторону в зависимости от того, в каком городе живет респондент и сколько ему лет.

Опрошенные россияне назвали лучшими отношения с Беларусью (1-2 балла), худшими — с Украиной (16 баллов). Отношения с Финляндией оценили в 7 баллов, с Норвегией — в 8 баллов.

Еще один вопрос был посвящен угрозе от соседних с РФ стран, оценить ее также предполагалось по 16-балльной шкале, где единице соответствовал максимальный уровень опасности. Угрозу со стороны Украины респонденты оценили в 1-2 балла, Польши — 3 балла, стран Балтии — от 4 до 8 баллов, Финляндии — 8-9 баллов, Норвегии — 9-10 баллов, Беларуси — 16 баллов.

В целом, по результатам опроса "Левада-центра", лучше всего из стран Балтии россияне относятся к Эстонии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину их отношение к жителям этой страны существенно не изменилось, а к местному правительству — ухудшилось.

Также социологи провели интервью в фокус-группах, участникам которых задавали более подробные вопросы. Результаты показали, что жители России обвиняют страны Балтии в присоединении к НАТО и считают, что таким образом Латвия, Литва и Эстония "снова потеряли свою независимость". Также респонденты заявили о притеснении русского языка в этих странах, их ненависти к России и переписывании истории Второй мировой войны. "Также звучало мнение, что танки НАТО готовы в Нарве к наступлению", — отмечает ERR.

В ходе исследования "Отношение россиян к Эстонии, странам Балтии, Европе" социологи "Левада-центра" опросили 1600 человек по всей России и проведены фокус-групповые исследования в пяти городах Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и Кингисеппе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!