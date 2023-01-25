В среду вечером общественный транспорт в Вильнюсе будет бесплатным

ru.DELFI.lt

Vilniaus viešasis transportas Foto: ELTA / Julius Kalinskas

25 января на Кафедральной площади откроется "Портал времени", который поможет вильнюсцам и гостям столицы узнать историю города. Это одно из основных мероприятий по случаю юбилея города, пишет madeinvilnius.lt.

В день рождения города общественный транспорт в городе будет бесплатным. Для удобства жителей с 18 до 21.30 ч. будут чаще курсировать скорые автобусы 1G, 4G и 6G, а также автобусы 10, 22, 33, 43, 52 и 53 маршрутов и троллейбусы 2, 3, 4 и 17 маршрутов. Автобус 4G будет дополнительно останавливаться на остановке "Ринктинес". Временно изменятся трассы и расписание 10, 11, 33 и 89 автобусов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!