В Вильнюсе белорусы открыли кафе в месте, которое нравилось Калиновскому

Приехавшие в Вильнюс белорусские предприниматели открывают здесь свой бизнес. На ул. Бокшто недавно открылось кафе Karčmą 1863, пишет madeinvilnius.lt.

"История появления 1863 вкратце. Трое белорусов искали место для другого проекта, но, узнав, что когда-то именно здесь собирались повстанцы и "этот ваш Калиновский", не смогли пройти мимо. Так появилась идея открыть таверну", – рассказали в инстаграме предприниматели.

Они признают – гастрономическая сфера им чужда. Однако они уверены, что главное решимость и желание.

Двери таверны официально открылись в понедельник, 23 января. Посетителей там ждут ежедневно с 11.00 до 23.00 ч.

Владельцы представили первые блюда меню. Здесь подают картофельные тефтели с сыром, теплый салат с печенью, тыквенный суп-пюре, блюдо из утятины и творожные пальчики с разными соусами.

Кафе находится по адресу ул. Бокшто, 2.

Согласно легенде, здесь любил проводить время Калиновский с другими будущими участниками восстания.

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