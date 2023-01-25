Вильнюсец обнаружил уникальное явление природы

Зимой в природе можно увидеть необычное явление природы - "ледяные волосы". Это уникальный гриб, под влиянием которого на мертвой влажной древесине образуется необычная формация льда, напоминающая облако волос. Это явление происходит при температуре чуть ниже нуля в лиственных лесах.

"Около 11 ч. утра я шел вдоль берега Нерис от деревни Люционай в сторону Скалишкской пещере. Было около 3 градусов мороза. И тут я увидел это, снега не было, я уже слышал о таком грибе, вот и подумал, что это он, рассмотрел вблизи и понял, что это так", – сказал Delfi Вайдотас Марозас и поделился фотографиями.

Два года назад ледяные волосы обнаружили и специалисты.

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