С 11:30 ч. на Ратушной площади состоялась церемония подписания мэром и вице-мэром письма "Посвящение Вильнюсу будущего".
Во время церемонии на площади подняли три вильнюсских флага с гербом покровителя города Св. Тимофея.
Во время церемонии звонили колокола в храме Св. Казимира, слышался залп ружей военных роты почетного караула Литовской армии, звучали песни литовских исполнителей.
На мероприятии играл Военный оркестр, присутствовали военные Роты почетного караула, выступали хор государственного песенного и танцевального ансамбля "Летува", оперные солисты: Она Колабовайте (сопрано) и Эгидиюс Бавикинас (тенор), ученики Национальной школы искусств им. М.-К.Чурлёниса: Ругиле Юкнявичюте (виолончель) и Лине Липнецкайте (арфа). Ведущая мероприятия - Виргиния Коханските.
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