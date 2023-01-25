В Вильнюсе подняли флаги Святого Христофора

25 января 2023 г. на Ратушной площади столицы Литвы состоялась церемония поднятия флагов, посвященная 700-летнему юбилею города.

С 11:30 ч. на Ратушной площади состоялась церемония подписания мэром и вице-мэром письма "Посвящение Вильнюсу будущего".

Во время церемонии на площади подняли три вильнюсских флага с гербом покровителя города Св. Тимофея.

Во время церемонии звонили колокола в храме Св. Казимира, слышался залп ружей военных роты почетного караула Литовской армии, звучали песни литовских исполнителей.

На мероприятии играл Военный оркестр, присутствовали военные Роты почетного караула, выступали хор государственного песенного и танцевального ансамбля "Летува", оперные солисты: Она Колабовайте (сопрано) и Эгидиюс Бавикинас (тенор), ученики Национальной школы искусств им. М.-К.Чурлёниса: Ругиле Юкнявичюте (виолончель) и Лине Липнецкайте (арфа). Ведущая мероприятия - Виргиния Коханските.

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