Часть вильнюсцев получила неправильные счета за горячую воду

Часть вильнюсцев получила неправильные счета за горячую воду, эту информацию подтвердил представитель "Вильнюсских отопительных сетей" Лауринас Якубаускас. Причина - техническая ошибка.

"Сожалеем, но в ходе подготовки счетов за декабрь при подсчете сумм за горячую воду произошла техническая ошибка. Некоторым клиентам посчитали цену по ноябрьскому тарифу (6,34 евро за куб. м), а не по декабрьскому (6,18 евро за м3) – разница составляет 0,16 евро за м3. Неправильные счета получили всего до 2% клиентов", – сказал Delfi Якубаускас и назвал число клиентов, получивших неверные счета - 4237.

Он заверил, что цена за отопление верная у всех.

"Мы оперативно заметили и исправили техническую ошибку, тем клиентам, которые пользуются счетами в интернете, их сразу же исправили. Хотим заверить, что ошибка не коснулась тех клиентов, которые получают бумажные счета", – сказал Якубаускас.

Если клиенты оплатили неправильные счета до их исправления, то переплату учтут в счетах за январь.

"Размер переплаты может составлять от 0,01 до 5 евро. В феврале в счетах будет указана точная сумма переплаты, ее вычтут из новых счетов за январские услуги", – сказал он.

"Ошибка коснулась небольшого числа клиентов, однако мы все же приносим искренние извинения. Мы пересмотрели и усовершенствовали внутренние процессы, чтобы такая ошибка не повторилась", – продолжил Якубаускас.

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