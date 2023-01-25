Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления

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ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня исполняется 700 лет. Рассказываем, как город празднует юбилей. А с архитектором, художником сторителлером из Харькова Максимом Розенфельдом обсуждаем, как восстанавливать разрушенные здания города, чем в этом может помочь Вильнюс и Литва в целом.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!