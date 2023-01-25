Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век

"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый период. Из советского города мы снова становимся открытой, многокультурной, творческой и динамичной столицей европейского государства. На нашу долю выпало увидеть это красивое превращение", – сказал бывший главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

25 января - день рождения столицы Литвы. 25 января 1323 г. появилось письмо Великого князя Литовского Гедиминаса, в котором впервые было упомянуто название города.

Портал DELFI предлагает взглянуть, как некоторые места выглядели в конце XIX- начале XX в. и сейчас.М. Пакальнис считает, что многие места стали намного красивее.

По словам архитектора, проспект Гедиминаса строили по стандартам того времени, но и он и Старый город выглядят заброшенными.



фото М.Ажушилиса/Юзефа Чеховича: Костелы Св. Анны и Бернардинский, 1874 г.

"Сейчас Вильнюс другой. Старый Вильнюс был более обшарпанным, не был таким сияющим и сверкающим, как сейчас", - сказал Пакальнис.



фото Т.Виницкаса/Ворота Зари (Медининкские), 1905-1907 гг.

Он заметил, что особенно много перемен произошло за последние 20 лет: "Из провинциального города он стал столицей европейского государства".



фото М.Ажушилиса/Вильгельм Захарчик: Кафедральный собор, 1866 г.

Пакальнис напомнил, что ныне престижный район Ужупис раньше был пригородом за городской стеной, где селилась беднота.

"Жителям там жилось не очень хорошо, – сказал собеседник. – Самая ценная часть Ужуписа, около Ангела, сохранилась, но дальше стоят советские многоквартирные дома. Я сам помню, каким Ужупис был грязным, вонючим, облезлым. А сейчас он стал сияющей частью города".



фото Т.Виницкаса/Юргис Хопенас: Ужупис и башня костела Пресвятой Божией Матери Утешительницы, 1935 г.

Он заметил, что и вид на гору Гедиминаса с другой стороны реки изменился - в начале ХХ века на третьем этаже была телеграфная будка, позже на ее месте возвели третий этаж.

"Как и отстроенный Великокняжеский дворец, который смотрится очень величественно", - сказал Пакальнис.



фото К.Пансевич/Набережная Нерис и гора Гедиминаса, 1905-1908 гг.

Он назвал три периода процветания города в архитектурном плане.



фото М.Ажушилиса/Кафедральный собор, примерно 1910 г.

"Один был, когда создавалось виленское барокко. Трудно что-то сказать о готическом Вильнюсе, мы знаем его только по рисункам, но, думаю, и в тот период. А сейчас у нас новое возрождение: например, появились знаки нового времени – высотные здания", - прибавил архитектор.



фото К.Пансевич/Захарчик: Вильнюсский университет и дворец генерал-губернатора 1866 г.

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