Коронавирус в Литве: 321 новый случай, скончался 1 человек

За минувшие сутки в Литве выявлен 321 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 92 человека, скончался 1 человек в возрастной группе старше 90 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9531 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 295 083. Сейчас болеют 4798 человек, в больницах заняты 102 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек. За последние сутки в стационар переведены 22 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 116,4.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 237.

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