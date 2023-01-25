Антикоррупционная комиссия может начать расследование в отношении правящих: сомнения вызвали тайваньские инвестиции

В среду Антикоррупционная комиссия Сейма рассмотрит вопрос о том, следует ли начать расследование для оценки поддержки, которую парламентарии и иные государственные деятели получили на свои предвыборные кампании от различных представителей бизнеса.

Как сказал информационному агентству ELTA председатель комиссии, член фракции демократов "Во имя Литвы" Альгирдас Стончайтис, по мере того, как в публичном пространстве появляется все больше информации о возможно непрозрачных отношениях между политиками и бизнесменами, Сейм, по мнению политика, должен выяснить обстоятельства таких подозрительных отношений – оценить, отблагодарили ли политики бизнесменов за оказанную избирательным кампаниям финансовую поддержку, принимая благоприятные политические решения.

О подобной инициативе еще на минувшей неделе заговорили все оппозиционные фракции Сейма. Упоминалось о расследовании возможных связей правящих с компаниями, которые получили тайваньские инвестиции. Беспокойство парламентского меньшинства вызвала опубликованная порталом новостей tv3.lt информация о возможных финансовых связях коалиционных партий с компаниями, которые заручились особой помощью и протекцией со стороны Правительства в процессе распределения тайваньской поддержки и инвестиций.

По данным упомянутой публикации, в числе компаний, получивших тайваньские инвестиции, были и те, руководство которых выражают свои симпатии правящим, участвуя в мероприятиях по поддержке и даже оказывая финансовую помощь партиям "Союз Отечества-Литовские христианские демократы" (СО-ХДЛ) и "Свобода".

По словам А. Стончайтиса, расследованием этой и иных связанных с ней подозрительных ситуаций могла бы заняться именно Антикоррупционная комиссия Сейма.

По словам консерватора Бронисловаса Мателиса, представители правящих не намерены принимать участие в заседании Антикоррупционной комиссии. По словам Б. Мателиса, поднятый на заседании комиссии вопрос о формировании группы расследования является "акцией личной мести", поскольку на прошлой неделе парламентарии правящей коалиции выразили недоверие А. Стончайтису как председателю Антикоррупционной комиссии.

ELTA напоминает, что неделю назад группа членов Антикоррупционной комиссии Сейма выразила недоверие председателю А. Стончайтису. Политики решили вновь обратиться к парламентской оппозиции с просьбой выдвинуть нового кандидата на занимаемую А. Стончайтисом должность. Однако парламентское меньшинство пока не намерено этого делать.

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