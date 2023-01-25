Президент поздравил Вильнюс: открытость, уважение и культура диалога стали нашими определяющими ценностями

По случаю празднования 700-летия Вильнюса президент Литвы Гитанас Науседа в среду утром поздравил город.

"Дорогой литовский народ, 700 лет назад правитель Литвы Гедиминас в письмах из "нашего города Вильнюса" обозначил направление страны на много веков вперед. Город, выросший на месте слияния рек Нерис и Вильни, был представлен как столица независимого, еще во времена Миндаугаса избравшего свой путь на Запад, государства, где мирное сосуществование и взаимоуважение людей разных конфессий формировали новое видение, не всегда понятное современникам", — в своем поздравлении сказал Г. Науседа.

По словам президента, именно благодаря этому 25 января вошло в историю не только Вильнюса и всей страны, но и Европы как яркое свидетельство развития государственности и прорывных амбиций Литвы.

"Гедиминас выбрал Вильнюс в качестве оси программы экономической, социальной и культурной модернизации Литвы, объявив земли страны отрытыми "для каждого человека доброй воли". Открытость, уважение и культура диалога стали ценностями, определяющими нас, людей, веками любивших свободу".

"И даже во времена тяжелейшего гнета мы не забыли эти первоосновы, определявшие суверенитет нации как гражданского общества. А в самые светлые дни мы ценили возможность самостоятельно продолжать свою историю и писать истории будущего".

"Принятые в ходе истории смелые, дальновидные решения, демонстрирующие исключительную геополитическую дальновидность, сегодня дают нам возможность не только праздновать Вильнюс, но и еще раз убедиться в силе Литвы, которая проявляется в Вильнюсе и через Вильнюс", — говорит Г. Науседа.

Президент добавляет, что сегодня столица Литвы – город университетов, литературы и искусства, бурно текущей свободы экономической и политической деятельности и олицетворения общности.

"Город, в котором в согласии уживаются люди разных национальностей, конфессий и взглядов. Наконец, это город, побуждающий нас к ежедневному поиску гармонии между прошлым и будущим, которое мы наполняем своим созиданием уже сегодня", — говорит президент.

В своем обращении к вильнюсцам Литвы и зарубежья, Г. Науседа не скрывает, что сегодня у города есть обязательство и честь отвечать на письма Гедиминаса, адресованные "как теперешним, отсутствующим, так и будущим читателям".

"Давайте отвечать делами не только ради великой и богатой истории нашего города и страны, но и ради безопасного и созидательного будущего наших потомков. Давайте праздновать Вильнюс, давайте праздновать Литву – общество свободных, достойных и храбрых людей", – в своей поздравительной речи призвал Г. Науседа.

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