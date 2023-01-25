Серьезное ДТП на дороге А2, есть пострадавшие дорога закрыта

В 07.26 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что на дороге A2, в Ширвинтском районе, около деревни Пуорай, столкнулись три тягача и три легковых автомобиля.

На время устранения последствий ДТП закрыта магистральная дорога А2 Вильнюс-Паневежис, на 40 км (Ширвинтский район) в направлении Паневежиса. Автомобили направляют в объезд по дорогам Nr. 4313 Яунюнеляй–Муснинкай и Nr. 5217 Майшягала–Ширвинтос.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и скорая. Пожарные-спасатели освободили зажатого мужчину, врачи увезли его в больницу.

Пожарные-спасатели сообщают, что дорога покрыта льдом. На ней произошло не одно ДТП.

В полицию сообщили о ДТП недалеко от Укмерге, которое произошло в 7.44 ч. Сообщалось, что в 10 км от Укмерге, в деревне Тауенеляй, с дороги съехали три автомобиля. Микроавтобус перевернулся на крышу, грузовик на бок.

В 7.57 ч. в деревне Думблё, в 96 км от Вильнюса, грузовик сбил человека и столкнулся с другим грузовиком. По предварительным данным, водитель выпал из окна.

Обстоятельства этих ДТП выясняются.

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