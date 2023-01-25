Экономист: Европе нужно еще на 7% сократить потребление газа, чтобы не импортировать его по трубопроводам из России

Чтобы будущей зимой в Европе не было нехватки природного газа, потребление на континенте следует сократить еще на 7%, считает главный экономист "Swedbank" Нериюс Мачюлис.

По его словам, примерно такую часть всего необходимого газа Европа по-прежнему импортирует по нефтепроводам из России.

"Все еще около 8% газа Европа покупает у России. По трубопроводам через Беларусь. Если в этом году поток полностью прекратится (…) и если средняя температура будущей зимой будет такая же, как в среднем за последнее десятилетие, а не такой теплой как в этом году или прошлой зимой, Европе будет не хватать 7% газа", - во вторник во время презентации экономического обзора "Swedbank" сказал Мачюлис.

"В связи с этим потребление газа следует сократить еще на 7%, чтобы не было его нехватки. Это возможно, это очень реальный сценарий, что меры по экономии (газа) продлятся и до следующей весны", - сказал он.

По словам экономиста, уже готовясь к этой зиме, страны Евросоюза (ЕС) реализовали планы по ограничению потребления газа и сумели сократить импорт природного газа на 20%, его потребление – на 15%.

"Все это было сделано странами ЕС и это также способствовало тому, что мы не столкнулись с теми наихудшими сценариями, которые были представлены как базовые, наиболее вероятные – то есть, что будет нехватка природного газа, придется останавливать промышленные предприятия и т.д.", - отметил Мачюлис.

Эксперт "Swedank" также сказал, что с начала 2023 г. заполнение хранилищ природного газа в Сообществе достигает 80%, тогда как в это время года они обычно заполнены менее чем наполовину. Это якобы обусловлено не только падением потребления, но и теплой зимой, из-за которой газа нужно было еще меньше.

Фьючерсные контракты на голландской газовой бирже TTF, по словам экономиста, на 2025 г. составляют около 60-70 евро/МВтч.

"Это на 80% дешевле, чем летом 2022 г. Конечно, все еще примерно в три раза дороже, чем мы привыкли. Но это терпимый уровень цен", - отметил Мачюлис.

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