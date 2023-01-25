В прогнозе синоптиков – неприятные перемены: пойдет снег, прогнозируют мороз

Проходящие севернее циклоны Литву не зацепят.

25 января местами прогнозируют незначительные осадки, гололед, возможен небольшой ледяной дождь. Ночью будет 2–7 градусов мороза, на западе местами 0 градусов, у моря 3 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

26 января местами возможны небольшие осадки. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

27 января ночью, днем местами ожидаются небольшие осадки, будет идти снег. Усилится ветер. Ночью будет 0–4 градуса мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

28 января местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 4–9 градусов мороза, днем 0–5 градусов мороза, у моря 1–3 градуса тепла.

29 января местами прогнозируют осадки. Усилится ветер. Ночью 0–5 градусов мороза, на взморье 1–3 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.

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