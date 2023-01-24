Президент: годовщина восстания 1863-1864 годов – свидетельство исторического единства народов

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой в Королевском замке в Варшаве открыли международную выставку, посвященную 160-летию восстания 1863-1864 годов.

Выступая на открытии выставки, президент отметил, что 160-летие самого яростного и продолжительного сопротивления российской оккупационной власти в XIX веке является подтверждением общей истории Литвы и Польши, свидетельством исторического единства нескольких народов – литовского, польского, украинского и белорусского, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента.

"Борьба повстанцев 1863-1864 годов приобретает особое значение в сегодняшнем геополитическом контексте. Жестокая война России против Украины, стремление авторитарного режима переписать историю, циничное желание поставить под сомнение украинскую национальную идентичность и уничтожить ее культурную самобытность лишний раз свидетельствуют о том, что свобода по соседству с агрессором – это не данность. Ее необходимо защищать. За нее нужно бороться", - сказал глава государства.

На выставке "Любовь и долг. Январское восстание 1863 года", которая проводится Национальным музеем Литвы и музеем Королевского замка в Варшаве совместно с другими учреждениями памяти, культуры и науки Литвы, Польши и Украины, представлены картины, фотографии, печатные издания, украшения патриотического характера, старинные костюмы, обмундирование, оружие, документы и другие реликвии участников восстания, членов их семей и их современников второй половины XIX века. Важное место в экспозиции занимают подлинные предметы, найденные во время археологических исследований в Вильнюсе. Они принадлежали руководителям и участникам восстания в Литве, которые были расстреляны или повешены на Лукишкской площади и тайно захоронены представителями российских властей на горе Гедиминаса. Предметы, извлеченные из скрытой могилы более 150 лет спустя, которые можно смело назвать патриотическими реликвиями, составляют основу экспозиции и придают ей большой эмоциональный вес.

Выставка будет открыта в Королевском замке в Варшаве с 24 января по 16 апреля 2023 года.

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