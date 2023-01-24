Amber Grid: потребление газа в Литве в прошлом году сократилось более чем на треть

ELTA ru.DELFI.lt

В 2022 году Литва потребила 15,6 тераватт-часов (ТВтч) газа или на 35 проц. меньше, чем в 2021 году, когда потребность страны в газе составляла 24 ТВтч, сообщает оператор газотранспортной системы Amber Grid.

Потребление газа сократилось более чем на треть, когда из-за высоких цен на газ в стране значительно сократились объемы производства удобрений и производство электроэнергии на литовских электростанциях, а также из-за теплой зимы и решения использовать мазут для отопления Вильнюса, сообщается в пресс-релизе компании. "Потребление газа в странах Евросоюза в прошлом году сократилось в среднем на пятую часть, а потребности стран Балтии и Финляндии сократились на 35-40 проц. Используя созданную инфраструктуру и отвечая на потребности региона, Литва стала важным партнером по транспортировке газа для соседних стран. Статьи по теме: Цены на отопление: самые низкие – в Вильнюсе, самые высокие – в Паневежисе Министр финансов Германии: мы больше не зависим от энергоресурсов из РФ Обеспечение других стран газом выгодно и тем, что увеличивается использование газовой инфраструктуры, и это позволяет нам предлагать более выгодные цены на газ для пользователей газотранспортной системы", - сказал генеральный директор компании Нямунас Бикнюс. В сообщении также указывают, что после начала войны в Украине значительно увеличился поток газа в направлении Латвии. В 2022 году на нужды стран Балтии и Финляндии было передано в десять раз больше, чем в 2021 году. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!