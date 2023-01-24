Министр соцзащиты и труда Литвы: доходность пенсионных фондов – процесс долгосрочный

Как утверждает министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене, ей понятна исключительная важность темы пенсионных фондов для жителей Литвы и возникающие вопросы на фоне снижения их стоимости. Однако, по ее словам, доходность пенсионных фондов — процесс долгосрочный, поэтому необходимо учитывать не краткосрочные колебания, а долгосрочную перспективу.

"Мы действительно слышим (что говорят экономисты — ELTA). Я понимаю, что эта тема очень важна для жителей Литвы, особенно тогда, когда стоимость фондов немного снизилась. Когда они повышаются, тогда все хорошо, вопросов слышим мало, когда есть колебания, их больше", – сказала во вторник радиостанции LRT radijas М. Навицкене.

"Главное — помнить, с какой целью эти фонды были созданы. Это делалось для того, чтобы дать людям возможность после выхода на пенсию иметь большую и более мягкую подушку. Обязательное включение было разработано в 2018 г. Доходность пенсионных фондов по своей сути является долгосрочным процессом, поэтому при возникновении каких-либо краткосрочных колебаний мы все равно должны учитывать долгосрочную перспективу того, сколько дополнительно человек может накопить и какую защиту он может получить", – добавила она.

Политик утверждает, что, если бы зашла речь о незначительных изменениях в системе пенсионных фондов, то этот вопрос можно было бы обсудить. Однако, по ее словам, идея о предоставлении жителям возможности в любой момент обналичить накопленные в пенсионных фондах средства является рискованной, что и показал эстонский пример.

"Когда заходит речь об обналичивании, изъятии в любой жизненной ситуации, я вижу и риски. У соседей, эстонцев, была возможность принять такое решение, позволить обналичить, и, как мы видим из публичного пространства, это не всегда приводило к значительному улучшению положения людей, потому что жители не всегда тратят эти средства на устойчивые вещи и когда наступает реальный пенсионный возраст, люди зачастую попадают в систему социальной поддержки. Необходимо оценивать все предложения, но принимать надо очень ответственно и взвешенно", – сказала министр.

М. Навицкене также уверяет, что на данный момент нет механизма механического выхода из пенсионных фондов второй ступени, однако есть отдельные личные обстоятельства, оцениваемые Содрой.

"Есть возможность отказаться от установленных сроков, и мы очень стараемся повысить осведомленность вовлекаемых людей, чтобы они действительно получили информацию и имели возможность выйти при нежелании накапливать. По истечении этого срока есть личные обстоятельства, которые может оценить Содра, но механического выхода по истечении срока пока нет", — пояснила консерватор.

ELTA напоминает, что законом от 1 января 2019 г. "О пенсионном накоплении" была изменена модель пенсионного накопления второй ступени. Согласно этой модели, все лица в возрасте до 40 лет и до 2019 года не принимавшие участия в накоплении второй ступени автоматически включаются в пенсионное накопление второй ступени, а в случае отказа автоматическое включение повторяется каждые 3 года до наступления возраста 40 лет.

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