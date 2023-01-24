Бартошявичюс: правоохранительные органы ко мне не обращались

После того, как прокуратура объявила о начатом в отношении парламентария Кристийонаса Бартошявичюса досудебном расследовании по подозрению в совершении сексуального насилия над несовершеннолетними, политик уверяет, что правоохранительные органы до сих пор к нему не обратились.

"Никто не обращался. Вообще никак ко мне не обратились", — сказал во вторник информационному агентству ELTA К. Бартошявичюс.

Он подчеркнул, что у него также нет информации.

ELTA напоминает, что в понедельник представитель консерваторов К. Бартошявичюс объявил о сложении с себя полномочий депутата Сейма. Политик заявил, что принял решение по личным причинам.

Однако позднее стало известно, что генеральный прокурор Нида Грунскене обратилась к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой о лишении К. Бартошявичюса депутатской неприкосновенности. Прокуратура сообщила о том, что 15 ноября 2022 г. было начато досудебное расследование по подозрению в совершении преступных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 153 и ч. 3 ст. 150 Уголовного Кодекса Литвы.

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