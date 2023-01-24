Вильнюсцы обеспокоены: чтобы выехать со стоянки ТЦ, чеки надо показывать работнику

Обычно стоянки около торговых центров бесплатные. На некоторых стоянках ограничено время бесплатной парковки, например, дают два часа. Однако один вильнюсский торговый центр изменил порядок. Покупатели жалуются, что людей на автомобилях там не ждут. А время бесплатной стоянки зависит от истраченной в торговом центре суммы.

Читательница портала tv3.lt Юсте была возмущена порядком, который действует в ТЦ Europa.

"Вчера после работы я заехала за покупками в ТЦ Europa. Когда я вышла из магазина, где покупала продукты, увидела плакат, рядом с котором сидел молодой человек, я подумала, что проводят очередную акцию по сбору денег.

Но когда я прочитала информацию, узнала, что перед тем как выехать с парковки, чеки надо показать этому молодому человеку. Только в таком случае не придется платить за стоянку. Покупки на любую сумму дают два бесплатных часа, а если вы потратили 20 и больше евро - 4 часа", – рассказала женщина.

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Она сказала, что ничего не знала о новом порядке.

"Хорошо, что я была без машины. Но сейчас буду знать, что в ТЦ Europa надо что-то купить, иначе придется платить за парковку. Но если я ищу конкретную вещь и мне надо объехать несколько магазинов? Этот ТЦ, видимо, вычеркивает такие случаи из списка. Глупость, почему я должна заплатить за стоянку, если приехала только осмотреть вещь. Было бы понятно, если бы ТЦ находился в Старом городе, но даже там магазины бронируют места для клиентов", – заметила Юсте.

Ее удивила и сумма в 20 евро.

"Чем больше тратишь, тем дольше может стоять машина. Но почему, если тратишь больше 20 евро, например, 50 или 100 евро, не можешь держать там машину весь день или сутки. Кроме того, смешно выглядит этот сидящий в магазине человек, проверяющий чеки. Кажется, что владельцы ТЦ придумали глупость, для осуществления которой нужен человек, а ему надо платить зарплату. А какая от этого польза – непонятно", – сказала она.

Изменились владельцы стоянки и порядок

Напомним, что в конце 2022 года дочерняя компания Hanner Prime Location Property Fund за 4 млн. евро купила часть многоэтажной стоянки ТЦ Europa.

До сих пор покупатели ТЦ Europa могли оставить машину на парковке бесплатно на два часа в день.

Новые владельцы стоянки ввели плату. Платить не придется тем посетителям ТЦ, которые что-то приобрели в ТЦ - если покупка была дешевле 20 евро, то бесплатно можно стоять 2 часа, если 20 и больше евро - 4 часа. Сейчас для того, чтобы не платить за стоянку, покупатели должны предъявить чеки работнику компании.

"Мы сейчас внедряем систему, которая позволит предоставить клиентам возможность, получить разрешение на бесплатный выезд в любой торговой точке ТЦ", – сказала Грета Бейнорите, представитель ТЦ Europa.

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