Прогнозы Swedbank на 2023 год: в Литве вероятен экономический спад

Несмотря на то, что Литве удалось избежать более глубокого экономического кризиса, в 2023 г. все-таки вероятен краткосрочный спад – валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократится на 0,3 проц., сообщает банк Swedbank. В следующем году, по подсчетам банка, рост литовской экономики должен составить 1,8 проц.

Как говорится в пресс-релизе Swedbank, по прогнозам экономистов банка в этом году рост мирового ВВП ставит всего 2 проц., а восстановление ожидается в следующем году – после спада инфляции и снижения центробанками процентных ставок.

По словам главного экономиста банка Swedbank Нериюса Мачюлиса, экономики многих западных стран столкнутся с застоем, но за этими цифрами скрываются большие различия – одни отрасли, например, такие как возобновляемая энергетика, горнодобывающая промышленность и туризм будут процветать, в то время другие отрасли, такие как недвижимость, могут столкнуться с более серьезными вызовами.

"Благодаря теплой зиме и росту предложений сжиженного природного газа, Европе удалось избежать самых мрачных сценариев по ограничению потребления, которые составлялись прошлым летом. Все же есть несколько факторов, не позволяющих предсказать экономическую весну. Из-за инфляции во многих странах покупательная способность населения снизилась и в этом году не восстановится, кроме того, из-за роста процентных ставок будет тормозить рынок жилья, также заметно все больше признаков того, что мировая торговля выдохлась", – говорит Н. Мачюлис.

Экономисты Swedbank также немного улучшили свои прогнозы относительно постпандемийного экономического роста Китая – ожидается, что как в этом, так и в следующем году рост ВВП Китая может составить 5 проц.

По прогнозам экономиста, международная торговля товарами в этом году также сократится. Такие тенденции ожидаются как из-за снижения покупательной способности населения во многих западных странах, так и из-за возврата к допандемийной структуре потребления, при которой больше средств уходит на оплату услуг и меньше – на покупку товаров.

Что касается прогнозов относительно ВВП стран Балтии, то, по мнению экономистов Swedbank, в текущем году ВВП Эстонии не изменится, ВВП Латвии снизится на 0,9 проц., а ВВП Литвы – на 0,3 проц. Однако это снижение должно быть краткосрочным и уже в следующем году ожидается рост ВВП Литвы.

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