В южных районах Литвы условия движения усложняет снегопад

ELTA ru.DELFI.lt

Transporto eismas Vilniuje Foto: ELTA / Julius Kalinskas

По данным Дирекции автомобильных дорог Литвы, во вторник в Алитусском, Лаздияйском и Варенском районах условия движения усложняет снегопад. Главные дороги местами покрыты слоем рыхлого снега; слой снега на дорогах области, а также на дорогах с более интенсивным движением местами достигает 10 см. В остальной части страны дороги государственного значения сухие, местами влажные.

По словам представителей дорожных служб, районные дороги с менее интенсивным движением остаются ухабистыми, во многих местах сохранился слой мокрого и утрамбованного снега. В южной части Литвы – снегопад, на остальной территории – без существенных осадков. Температура воздуха от 1 до 5 градусов мороза. По данным гидрометеорологической службы, днем существенных осадков не предвидится. Местами гололедица. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в приморском крае – до 4 градусов тепла. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!