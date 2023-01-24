Коронавирус в Литве: 500 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Литве выявлено 500 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 159 человек, скончались 3 человека: один – в возрастной группе 60-69 лет, двое – в возрастной группе 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9535 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 294 747. Сейчас болеют 4939 человек, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек. За последние сутки в стационар переведены 20 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 115,5.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 233.

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