Министр экономики о связях с Китаем: при коммунистическом строе ты не уверен, что твое имущество не будет отчуждено

ELTA ru.DELFI.lt

Aušrinė Armonaitė Foto: DELFI / Jonas Balčiūnas

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте утверждает, что для литовского бизнеса лучше налаживать партнерские отношения со странами и рынками, которые разделяют те же ценности, чем с такими странами как Китай. По ее словам, в демократических государствах обеспечивается защита собственности, а при коммунистическом строе в любой момент возможна конфискация имущества.

"Это зависит от самого бизнеса, как они видят (отношения с Китаем – ELTA). По моему личному мнению, партнерство с государствами и рынками с такими же ценностями более стабильно. Если это коммунистический строй, ты не можешь быть уверен в том, что твоя собственность не будет отчуждена или не произойдет что-то неожиданное. В демократических, либеральных государствах есть защита собственности, соблюдение определенных договоров и пр.", - сказала в понедельник Delfi TV А. Армонайте. Статьи по теме: Тридцать лет без внутренних границ: как на практике (не) работает единый рынок ЕС Советник президента Литвы: отношения с Китаем могут быть нормализованы Председатель Партии свободы пояснила, что Китай по-прежнему применяет неофициальные, необъявленные торговые ограничения в отношении литовских предприятий. Однако, по ее словам, литовский бизнес к ним приспособился. "Если в 2020 г. экспорт товаров литовского происхождения в Китай составлял 244 млн. евро, в целом – около 300 млн. евро, то уже в январе-ноябре 2022 г. в другие страны юго-восточной Азии, такие как Вьетнам, Южная Корея, Индонезия, Малайзия, Япония, Тайвань, экспорт товаров литовского происхождения составлял 422 млн. евро. Фиксируем большой рост, с 2021 г. прирост экспорта примерно на 40 проц., я просто надеюсь, что мы поможем бизнесу амортизировать сбои на китайском рынке и диверсифицироваться", - сказала политик. ELTA напоминает, что на прошлой неделе советник президента Аста Скайсгирите заявила, что если Китай услышит весть Литвы о том, что Литва готова к сотрудничеству, отношения между Вильнюсом и Пекином можно нормализовать. По ее словам, поддерживать дружеские отношения и не "ссориться" со второй по величине экономикой мира стремятся Европейский союз (ЕС) и союзники Литвы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!