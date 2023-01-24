Исследование: б/у вещи передаются членам семьи в 5 раз чаще, чем через платформы для обмена

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Опрос жителей и компаний, проведенный по заказу Министерства окружающей среды в конце 2022 г., показал, что в 2021 г. второй шанс получили 15,9 тыс. тонн не новых текстильных изделий, 32,6 тыс. тонн электрического и электронного оборудования, 45,4 тыс. тонн мебели и 115,8 тыс. тонн стройматериалов и продуктов, говорится в пресс-релизе.