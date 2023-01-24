Ночью в Вильнюсе взорвался автомобиль BMW 530D

Ночью в Вильнюсе, на ул. Парко, при невыясненных пока обстоятельствах взорвался автомобиль BMW 530D.

Полиция сообщает, что взрыв произошел ночью, в 3.40 ч.

Звонивший сказал, что видел, как во время взрыва открылся багажник машины и пошел черный дым. В старом автомобиле (24 года) лопнули стекла. Люди не пострадали.

Причина взрыва выясняется.

Был введен план "Щит".

Пожарные-спасатели дважды приезжали на место происшествия: сразу после взрыва и утром, чтобы с помощью специального оборудования открыть дверцы машины. Открытую машину осмотрели специалисты антитеррористического отряда "Арас".

Подозревают, что машин взорвали намеренно. Ведется расследование по факту уничтожения имущества опасным для общества способом. За это грозит до 5 лет тюрьмы.

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