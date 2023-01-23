Глава МИД Литвы: мы должны преодолеть страх победить Россию

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис уверяет, что Европа должна преодолеть страх победить Россию. Об этом министр заявил в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС). По его словам, после преодоления этого препятствия, которое мешает Европе принимать решительные решения, вопросы поддержки Украины решались бы гораздо проще и быстрее.

"Я считаю, что главное, что нам нужно обсудить – это страх. Я думаю, мы должны преодолеть страх победить Россию. Когда мы говорим о новых санкциях, дополнительной военной поддержке Украины, главное препятствие, которое нас останавливает – это страх перед тем, что будет, если Россия действительно проиграет войну", - заявил Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе.

"Если мы справимся с этим страхом, если примем тот факт, что Россия может и должна проиграть для того, чтобы избежать других войн в будущем, тогда, я считаю, все остальные вопросы будут решаться гораздо проще. Тогда мы сможем передать все оружие, которое нужно Украине, сможем полностью ввести санкции против России, чтобы ограничить ее способность вести войну. И тогда мы сможем поддержать Украину так, чтобы она вернула себе все свои территории", - не сомневался литовский политик.

Г. Ландсбергис выразил сожаление по поводу того, что, по его мнению, не все европейские столицы признают, что единственным исходом войны в Украине является поражение Москвы.

"Если мы не готовимся к поражению России, то мы несерьезно настроены помочь Украине победить. Если у нас есть сила сказать "Украина побеждает", тогда в этой войне не может быть двусторонней победы. Есть победа и есть поражение. Мы должны признать, что какая-то сторона должна проиграть. В моих глазах это поражение России. Должно быть совершенно ясно, что Россия должна проиграть эту войну", - отметил министр.

ELTA напоминает, что в Брюсселе министр иностранных дел участвует в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС), где планируется обсудить военную агрессию России против Украины и ситуацию в Сахеле и прибрежных государствах Западной Африки.

Министры также обсудят актуальные внешнеполитические вопросы: ситуацию на границе Армении и Азербайджана, в Иране, Венесуэле, Эфиопии, Черногории и Афганистане. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, поддержку ЕС этой страны, в том числе новые пакеты Европейского фонда мира, вопросы обеспечения ответственности России, продовольственной безопасности и взаимодействия с третьими странами. В ходе встречи министры обменяются мнениями относительно десятиэтапного мирного плана Украины.

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