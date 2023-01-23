В Вильнюсе создали платформу открытых уроков, которая превратила столицу в одну большую школу

Вильнюс переносит обучение из закрытых аудиторий в открытые городские пространства – площади, улицы, музеи, компании. Цель официально представленного проекта "Вильнюс – это школа" – перенести не менее 10 проц. уроков в городские пространства. С этой идеей Вильнюс в прошлом году обошел 600 городов мира и выиграл миллион долларов в конкурсе мэров фонда Bloomberg Philanthropies, говорится в сообщении Вильнюсского самоуправления.

Проект www.vilniusyramokykla.lt будет работать как Airbnb или Netflix, только он будет посвящен урокам – каждый учитель сможет создать и загрузить свой собственный урок или выбрать из накопленных уроков в разных районах города.

"Город превращается в одну большую школу – это звучит невероятно, но с этим проектом это новая реальность обучения в Вильнюсе. За свою 700-летнюю историю Вильнюс закодировал в себе пласты информации – история может происходить на улице Вокечю, математика – вычисление площади старого собора на Кафедральной площади, природа – в любом вильнюсском парке, экономика – даже в автобусе или в какой-то компании. С помощью учителей эти неисчерпаемые ресурсы города становятся частью интересного и увлекательного обучения – благодаря тем, кто уже присоединился, мы с нетерпением ждем вашего вклада", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, у этой идеи есть огромный потенциал для распространения не только на другие города Литвы, но и на зарубежные страны – проект находится под пристальным наблюдением менеджеров фонда Bloomberg Philanthropies.

По словам вице-мэра Вильнюса Томаса Гульбинаса, проект прошел путь от победившей идеи до работающей платформы ровно за год.

"Мы создавали прототип и протестировали его на реальных учителях и учениках, учли их замечания. Увлекательно то, что проект выходит за рамки школы, но и позволяет расширить образовательную программу – мы приглашаем к участию в проекте социально ответственные компании – ваше дело может стать самым интересным уроком, например, для семиклассника", - сказал Т. Гульбинас.

По его словам, к проекту уже присоединились несколько компаний, учреждений или музеев: Ovoko, министерство охраны края Литовской Республики, Литовский Красный Крест, Литовские железные дороги, музей денег Банка Литвы, Civinity, Государственное агентство данных, музей поместья Маркучяй, кино- и медиа-пространство "Планета". В ближайшее время это обещают сделать еще несколько десятков компаний и учреждений. Среди них Лукишкская тюрьма, где был представлен проект, говорится в сообщении.

На данный момент на платформу vilniusyramokykla.lt уже загружено 112 уроков, большинство из которых созданы вильнюсскими учителями.

"Обучение вне школы – это не экскурсия – это те самые уроки, которые помогают углублять знания и применять их в реальной жизни. Поэтому в этой "городской библиотеке" уроков все уроки мы создавали вместе с учителями с учетом образовательных программ. В ходе проекта мы также включим учителей в целевое обучение и обеспечим их необходимыми инструментами", - сказала Уне Каунайте, директор центра образовательного прогресса "Edu Vilnius", который реализует проект.

Вильнюсское городское самоуправление поставило перед собой цель, чтобы благодаря этому проекту в течение следующих трех лет десятая часть уроков проходила вне стен школьного здания – в парках, на улицах, в музеях, на предприятиях, в лабораториях и везде, где происходит реальная жизнь. Несмотря на то, что платформа содержит уроки, адаптированные к образовательной программе, любознательные родители, желающие провести в городе значимые мероприятия, могут использовать их со своими детьми –нужно только выбрать желаемый урок на сайте www.vilniusyramokykla.lt.

Реализация проекта финансируется благотворительным фондом Bloomberg Philanthropies Foundation бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и Вильнюсским самоуправлением.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!