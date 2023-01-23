Депутат Сейма о скандальном расследовании: "Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии"

Кристийонас Бартошявичюс, отказывающийся от мандата члена Сейма Литвы, говорит, что понятия не имеет, с чем может быть связано начатое в отношении его правоохранительными органами досудебное расследование о возможном сексуальном насилии над несовершеннолетними.

К. Бартошявичюс, работающий в правящей фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы, в понедельник сказал агентству Elta, что его решение уйти из Сейма связано с состоянием здоровья, а не с опубликованной правоохраной информацией о начатом в отношении его досудебном расследовании относительно возможного сексуального насилия над несовершеннолетними.

"Нет, это решение не связано. Это решение связано с моими личными вызовами, которые в основном касаются моего здоровья", - сказал член Сейма.

К. Бартошявичюс сказал, что удивлен известием о расследовании, начатом в отношении его правоохранительными органами.

"Я удивлен, я потрясен, я в шоковом состоянии", - пояснил политик.

На вопрос, является ли, по его мнению, обоснованной информация, обнародованная прокуратурой, член Сейма сказал, что не помнит случаев, когда он мог бы недолжным образом обращаться с несовершеннолетними.

"Я не помню таких случаев. Поэтому даже не представляю, с чем это может быть связано", - сказал К. Бартошявичюс.

ELTA напоминает, что в понедельник консерватор К. Бартошявичюс сообщил, что отказывается от мандата депутата Сейма. Политик заявил, что принял решение по личным причинам.

Однако позже стало известно, что генеральный прокурор Н. Грунскене обратилась к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен по поводу лишения неприкосновенности К. Бартошявичюса. Прокуратура информировала о начатом 15 ноября 2022 г. досудебном расследовании в связи с возможно совершенными преступными деяниями, предусмотренными в 4 части 150 статьи, 1 части 153 статьи и 3 части 150 статьи Уголовного кодекса (УК).

4 часть 150 статьи УК предусматривает, что лицо, удовлетворявшее половую страсть с несовершеннолетним против его воли путем анального, орального или иного физического контакта, применяя физическое насилие либо угрожая его немедленным применением, или иным образом лишая его возможности оказать сопротивление, либо воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 13 лет.

В 3 части 150 статьи УК указывается, что тот, кто совершил вышеуказанные действия в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет.

В 1 части 153 статьи УК указывается, что лицо, совершившее акты растления лица, не достигшего 16-летнего возраста, наказывается ограничением свободы или арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В соответствии с положениями 62 статьи Конституции личность члена Сейма является неприкосновенной, а член Сейма без согласия Сейма не может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергаться аресту или иному ограничению его свободы. 22 и 23 статьи статута Сейма устанавливают, что Генеральный прокурор должен обратиться в Сейм о лишении неприкосновенности члена Сейма.

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