Мать депутата Бартошявичюса об обвинениях: это недоразумение, мой сын приличный человек

После того как появилась информация о том, что депутата Кристиёнаса Бартошявичюса подозревают в насилии минимум над двумя детьми, а генпрокурор обратилась в парламент с просьбой лишить его депутатской неприкосновенности, Delfi связался с мамой Бартошявичюса, организатором фестиваля Vilnius Mama Jazz Юдитой Бартошявичене. Женщина заявила, что считает эту ситуацию недоразумением.

"Мой сын - приличный человек, я думаю, это недоразумение, а правоохрана нашей страны на самом деле выяснит все факты. Все выяснят, а тогда, с вашей помощью предадут огласке. Я ознакомлена с ситуацией, для меня, как и для всех, это было новостью. Сегодня мы говорили не об этом. Сейчас интерес огромный, это понятно, он (сын) достаточно занят, я тоже работаю, сейчас рабочий день, поэтому мы не могли подробно обсудить этот вопрос", – сказала Delfi Бартошявичене.

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Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой лишить депутата Кристиёнаса Бартошявичюса депутатской неприкосновенности. Представитель прокуратуры сказала, что подробности не может разглашать, но заметила, что это касается сексуальных действий в отношении лиц младше 16 лет.

Депутат от консерваторов Кристиёнас Бартошявичюс отказывается от депутатского мандата. Эту информацию 23 января Delfi подтвердил сам политик.

Грунскене информировала, что 15 ноября 2022 года было начато расследование по факту возможного совершения преступных действий в рамках 3 и 4 ч. 150 ст и 1 ч. 153 ст. УК ЛР. 3 и 4 ч. 150 ст. УК ЛР - это сексуальное насилие над малолетними и несовершеннолетними лицами. За это грозит лишение свободы на срок от 3 до 13 лет.

Эксперт в сфере уголовного права Ромуальдас Дракшас считает, что, исходя из названных статей, речь идет о насилии минимум над двумя несовершеннолетними.

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