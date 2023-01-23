Науседа: руководители и участники восстания – малая часть тех, кто отдал свои жизни в борьбе с московским чудовищем

Президент Гитанас Науседа, принявший в воскресенье участие в памятном мероприятии, посвященном 160-летию восстания 1863-1864 годов, подчеркнул, что литовцам всегда было характерно желание свободы. Несмотря на все трагические события на страницах литовской истории, сегодня наша страна независима, и каждый житель страны, никем не принижаемый, каждый день может дышать воздухом свободы.

"В нашем регионе это была самая массовая и продолжительная вооруженная борьба против Российской империи в XIX веке. Восстание 1863 года объединило народы с общим историческим опытом. Репрессии, осуществлявшиеся для его подавления, – казни, ссылки, запрет литовской печати, закрытие церквей и монастырей – оставили глубокий след в истории Литвы.

Однако литовский народ не сломался. На запрет литовской печати мы ответили еще более упорными усилиями по ее изданию и распространению. На религиозные притеснения – более пылкой верой. На попытки стереть память об участниках восстания – большей любовью к Родине и ее свободе", - на мероприятии сказал глава страны.

Президент подчеркнул, что похороненные в часовне старого кладбища Расу – лишь часть героев, отдавших свои жизни во имя освобожденной от гнета страны.

"В этой часовне похоронены руководители и участники восстания – лишь малая часть тех, кто отдал свои жизни в неравной борьбе с московским чудовищем. Но история их жизни и страданий – особенная. Не только сегодня или в этом году, но и всегда они заслуживают нашего уважения и благодарности как самый яркий символ свободы и самопожертвования.

До сих пор не утратили своего значения последние слова Сигизмунда Сераковского перед казнью: "Я не согласен. Протестую!"

Такими были наши герои, объединенные исключительным мужеством и непревзойденной решимостью. Все они дорого заплатили за свой отказ склонить голову и подчиниться тирании. Долгие годы даже их останки были спрятаны от общественности в необозначенной яме на вершине горы Гедиминаса", - отметил президент.

"Но в эти дни, когда братский народ Украины вынужден защищаться от жестокой российской военной агрессии, память о них особенно важна для нас.

Стремление российского режима переписать историю и отрицать украинскую национальную идентичность свидетельствуют о том, что свобода по соседству с тиранией – это не данность. Ее необходимо защищать. Нужно бороться с попытками ее подавить. Не соглашаться и не подчиняться, как это когда-то сделал Сигизмунд Сераковский", - добавил Г. Науседа.

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